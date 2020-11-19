Chelsea efsanesinden Çağlar Söyüncü önerisi

Chelsea'nin efsane golcülerinden Jimmy Floyd Hasselbaink Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün Maviler için uygun bir transfer olacağını söyledi.



Eski takım arkadaşı Frank Lampard yönetimindeki Chelsea'nin savunma problemleri üzerine yaptığı değerlendirmede Hasselbaink, "Herkes Kalidou Koulibaly'nin iyi olacağını düşünüyor ama ben katılmıyorum çünkü hem 29 yaşında hem de çok pahalı. Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü çok beğeniyorum. Chelsea'ye iyi olacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.



Hollandalı isim Chelsea'nin ihtiyacı olan savunmacı alternatiflerinin çok fazla olduğunu ancak stoper mevkiisinin doldurulması zor bir pozisyon olduğunu belirtti.



Hasselbaink ayrıca orta sahada daha yaratıcı bir isim olması gerektiğini belirterek, "Mason Mount'u seviyorum ama belki onunla birlikte oyanyacak biri iyi gelebilir. Orada Havertz de olabilir. Chelsea'de kaliteli bir rekabet olmasını istiyoruz ve bunun hiç de uzun zaman sonra olacağını düşünmüyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.



