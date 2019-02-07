Chelsea, Eden Hazard'ın alternatifini Napoli'de buldu!

Premier Lig ekibi, Belçikalı yıldıztakımdan ayrılma ihtimali için planlarını hazırladı.İtalya basınında yer alan habere göre; Chelsea, Eden Hazard'ın ayrılması durumunda Lorenzo Insigne için Napoli'ye teklif yapacak.Napoli'de Maurizio Sarri ile birlikte çalışan Insigne'nin Chelsea'de oynama konusunda istekli olacağı belirtildi.Liverpool, devre arası transfer döneminde Lorenzo Insigne için Napoli'ye 70 milyon euroluk teklifte bulundu ve olumsuz yanıt aldı.