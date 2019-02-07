  •  
    G.Saray'da taraftardan Sinan'a ıslıklı protesto!..
  •  
    G.Saray'da piyango her hafta iki isme vuracak!
  •  
    Fenerbahçe için sürpriz Shinji Kagawa gelişmesi
  •  
    Maicon'un transferinde ilginç bir BONUS detayı
  •  
    F.Bahçe'de Comolli'ye TRANSFER için bir isyan

Chelsea, Eden Hazard'ın alternatifini Napoli'de buldu!

Chelsea, Eden Hazard'ın takımdan ayrılması durumunda Napoli'den Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katma kararı aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea, Eden Hazard'ın alternatifini Napoli'de buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2019 05:16
Premier Lig ekibi Chelsea, Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın takımdan ayrılma ihtimali için planlarını hazırladı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Chelsea, Eden Hazard'ın ayrılması durumunda Lorenzo Insigne için Napoli'ye teklif yapacak.

Napoli'de Maurizio Sarri ile birlikte çalışan Insigne'nin Chelsea'de oynama konusunda istekli olacağı belirtildi.

Liverpool, devre arası transfer döneminde Lorenzo Insigne için Napoli'ye 70 milyon euroluk teklifte bulundu ve olumsuz yanıt aldı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için