Chelsea, Devler Ligi için kazandı!..

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsa deplasmanda Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Chelsea, Devler Ligi için kazandı!..
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07 Temmuz 2020 21:57
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea 3-2'lik skorla kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller, 6. dakikada Giroud, 27. dakikada Pulisic ve 71. dakikada Abraham'dan geldi. Crystal Palace'ın sayılarını ise 34. dakikada Zaha ile 71. dakikada Benteke kaydetti.

Daha önceki 49 maçta 5 golü olan Giroud, son 8 maçta 5 kez ağları sarstı.

Bu sonucun ardından son 6 maçta 5. galibiyetini alan Chelsea puanını 60 yaptı ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım daha attı. Ligde büyük ölçüde amacı kalmayan ve son 4 maçını kaybeden Crystal Palace ise 42 puanda kaldı.

Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacakken, Crystal Palace ise Aston Villa'ya konuk olacak.



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