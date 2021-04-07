Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Porto, sahasında İngiliz devi Chelsea'yi konuk etti.
Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazanarak yarı final için büyük avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın 32. daikasında Mason Mount, Jorginho'nun asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı Chelea 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Chelsea, oyunun kontrolünü elinde bulundurarak dengeli oyunun bozulmasına izin vermedi, 85. dakikaya gelindiğinde Chilwell'in golü farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 13 Nisan'da oynanacak.
Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazanarak yarı final için büyük avantaj yakaladı.
Karşılaşmanın 32. daikasında Mason Mount, Jorginho'nun asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı Chelea 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Chelsea, oyunun kontrolünü elinde bulundurarak dengeli oyunun bozulmasına izin vermedi, 85. dakikaya gelindiğinde Chilwell'in golü farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 13 Nisan'da oynanacak.