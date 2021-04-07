Chelsea deplasmanda avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Chelsea, deplasmanda Porto'yu 2-0 yenmeyi başardı.

, Fotoğraf; EPA
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Chelsea deplasmanda avantajı kaptı
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07 Nisan 2021 23:50
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Porto, sahasında İngiliz devi Chelsea'yi konuk etti.

Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazanarak yarı final için büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın 32. daikasında Mason Mount, Jorginho'nun asistinde topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı Chelea 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Chelsea, oyunun kontrolünü elinde bulundurarak dengeli oyunun bozulmasına izin vermedi, 85. dakikaya gelindiğinde Chilwell'in golü farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 13 Nisan'da oynanacak.



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