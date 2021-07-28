Chelsea'den yedek kaleci transferi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaleci Bettinelli'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea'den yedek kaleci transferi!
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28 Temmuz 2021 20:16
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kaleci Marcus Bettinelli'yi kadrosuna kattı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İngiliz file bekçisiyle iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Championship takımlarından Middlesbrough'da kiralık olarak forma giyen Bettinelli, 28 maça çıktı.


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