İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Londra derbisinde kazanan 3-0'lık skorla Chelsea oldu.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Thiago Silva, 57. dakikada N'Golo Kante ve 90+2. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.



Chelsea, bu galibiyetin ardından Tottenham deplasmanında son 3 lig maçını kazanmış oldu.



Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea bu zorlu karşılaşmayı kazanarak puanını 13'e yükseltti. Tottenham 9 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Arsenal ile derbide karşılaşacak. Chelsea ise Manchester City'yi ağırlayacak.



