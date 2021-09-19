İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Londra derbisinde kazanan 3-0'lık skorla Chelsea oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Thiago Silva, 57. dakikada N'Golo Kante ve 90+2. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.
Chelsea, bu galibiyetin ardından Tottenham deplasmanında son 3 lig maçını kazanmış oldu.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea bu zorlu karşılaşmayı kazanarak puanını 13'e yükseltti. Tottenham 9 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Arsenal ile derbide karşılaşacak. Chelsea ise Manchester City'yi ağırlayacak.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Thiago Silva, 57. dakikada N'Golo Kante ve 90+2. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.
Chelsea, bu galibiyetin ardından Tottenham deplasmanında son 3 lig maçını kazanmış oldu.
Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea bu zorlu karşılaşmayı kazanarak puanını 13'e yükseltti. Tottenham 9 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Arsenal ile derbide karşılaşacak. Chelsea ise Manchester City'yi ağırlayacak.