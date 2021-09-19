Chelsea'den Tottenham'a karşı net skor

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Londra derbisinde Tottenham'ı deplasmanda üç golle devirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'den Tottenham'a karşı net skor
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19 Eylül 2021 20:29
İngiltere Premier Lig'de 5. hafta maçında Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geldi. Londra derbisinde kazanan 3-0'lık skorla Chelsea oldu.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Thiago Silva, 57. dakikada N'Golo Kante ve 90+2. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Chelsea, bu galibiyetin ardından Tottenham deplasmanında son 3 lig maçını kazanmış oldu.

Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea bu zorlu karşılaşmayı kazanarak puanını 13'e yükseltti. Tottenham 9 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Arsenal ile derbide karşılaşacak. Chelsea ise Manchester City'yi ağırlayacak.


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