Chelsea'den stadyumda iftar yemeği

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 26 Mart Pazar günü Stamford Bridge Stadyumu'nda iftar vereceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'den stadyumda iftar yemeği
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13 Mart 2023 19:23
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, stadyumda iftar yemeği verileceğini duyurdu.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Stamford Bridge Stadyumu'nda verilecek iftar yemeğinin 26 Mart Pazar günü olduğu aktarıldı.

Açık iftarın, 10. yılını kutlayan, insanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve ödüllü bir hayır kurumu olan Ramazan Çadırı Projesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirileceğini belirtildi.

Chelsea Vakfının Başkanı Simon Taylor, "Ramazan Çadırı Projesi ile açık iftarımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan gurur duyuyoruz. Ramazan'ı ve Müslüman topluluğunu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmamızın çok önemli bir parçası. 26 Mart Pazar günü, insanları ağırlamak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

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