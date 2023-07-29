Chelsea'den orta sahaya 28 milyon euro'luk transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Rennes'te forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu transferinde son noktaya geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; 19 yaşındaki oyuncu için Rennes ile prensip anlaşmasına varan Chelsea, bu transfer için Fransız kulübüne 27-28 milyon civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.



Haberde, genç oyuncunun bu sezon Chelsea'de kalmamasına karar verilmesi halinde Strasbourg'a kiralanacağı ve bu konudaki kararın teknik direktör Mauricio Pochettino'ya bırakıldığı aktarıldı.



Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 resmi maça çıkan Ugochukwu, bu maçlarda 1996 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.



