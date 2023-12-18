Chelsea'den, Noni Madueke için karar

Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle anılan, Chelsea forması giyen Noni Madueke'nin geleceği belli oldu.



CHELSEA KARARINI VERDİ



The Athletic'de yer alan habere göre Chelsea, 21 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusunun devre arasında kiralık olarak takımdan ayrılmamasına karar verdi.



PSV Eindhoven'den 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Noni Madueke forma giymekte zorlanmasına rağmen takımdan ayrılmayacak.



8 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Chelsea formasıyla ikisi ilk 11 olmak üzere yalnızca 8 maçta forma giyen Noni Madueke bu karşılaşmalarda 1 gollük skor kaktısı sağladı.





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