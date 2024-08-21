Chelsea'den Manchester United'a öneri: Chilwell

Chelsea'de kadro dışı kalan İngiliz sol bek Ben Chilwell için çarpıcı bir gelişme yaşandı.



İngiliz basınında Talk Sport'un haberine göre; Chelsea, sol bek arayışlarını sürdüren Manchester United'a Ben Chilwell'i önerdi.



Haberde; Manchester United cephesinin bu öneriyi değerlendirmeye aldığı kaydedilirken, Chilwell'in de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.



27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 21 maçta 1 asist yapmıştı.





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