Chelsea'den Manchester United'a öneri: Chilwell

Chelsea, kadro dışı bırakılan İngiliz sol bek Ben Chilwell'i Manchester United'a önerdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den Manchester United'a öneri: Chilwell
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21 Ağustos 2024 20:26
Chelsea'de kadro dışı kalan İngiliz sol bek Ben Chilwell için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında Talk Sport'un haberine göre; Chelsea, sol bek arayışlarını sürdüren Manchester United'a Ben Chilwell'i önerdi.

Haberde; Manchester United cephesinin bu öneriyi değerlendirmeye aldığı kaydedilirken, Chilwell'in de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Chelsea formasıyla çıktığı 21 maçta 1 asist yapmıştı.

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