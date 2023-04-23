Chelsea'den Luis Enrique kararı

Teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar Frank Lampard ile anlaşan Chelsea'de yeni sezon için çalışmalar sürüyor.



Fabirizo Romano'nun haberine göre, bir süredir teknik direktör Luis Enrique ile görüşen Chelsea, 52 yaşındaki futbol insanını takımın başına getirmekten vazgeçti. Premier League devinin bu kararını Luis Enrique'ye ilettiği bildirildi.



FAVORİ POCHETTINO



Chelsea, Julian Nagelsmann ile yaptığı görüşmelerden de sonuç alamamıştı. Bu gelişmelerin ardından Mauricio Pochettino, Chelsea'de teknik direktörlük koltuğu için favori aday haline geldi.





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