Chelsea'den Leverkusen'e transfer!

Almanya ekibi Bayer Leverkusen, kadrosunu Chelseali yıldızla güçlendirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki genç oyuncu Callum Hudson Odoi'inin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.



Başarılı oyuncu Chelsea formasıyla çıktığı 126 maçta 16 gol ve 22 asist yapma başarısı gösterdi.



CHELSEA DE AÇIKLADI



İngiliz kulübünden yapılan açıklamada ise Genç yetenetiğin sezonun geri kalanını Alman ekibinde geçireceği açıklandı.





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