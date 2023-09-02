Chelsea'den iç sahada büyük hayal kırıklığı!

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Nottingham Forest'ı ağırladığı maçı 1-0 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den iç sahada büyük hayal kırıklığı!
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02 Eylül 2023 19:03
İngiltere Premier Lig'de 4. hafta maçında Chelsea ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Mücadelede kazana 1-0'lık skorla konuk ekip Nottingham Forest oldu.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Anthony Elanga kaydetti.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, Luton Town galibiyetinin ardından iç sahada Nottingham Forest'a kaybederek taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Bu galibiyetin ardından Nottingham Forest puanını 6'ya yükseltti. Chelsea 4 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de milli aranın ardından Chelsea, Bournemouth'a konuk olacak. Nottingham Forest, Burnley'i ağırlayacak.

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