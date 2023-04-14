Chelsea'den Gavi'ye büyük teklif!

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.



As'ta yer alan habere göre; Chelsea, Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'yi transfer etmek istiyor.



Habere göre Londra ekibi, İspanyol yıldız için büyük bir teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.



PREMIER LİG'İN EN ÇOK KAZANANI OLACAK!



Net bir rakam verilmese de Gavi'nin Chelsea'den gelen bu teklifi kabul etmesi halinde Premier Lig'in en çok kazanan oyuncularından biri olacağı aktarıldı.



İKİNCİ BİR GÖRÜŞME OLACAK



Daha önce, sportif direktör Christopher Wivell liderliğindeki Chelsea temsilcilerinin, futbolcunun menajeri Ivan Pena ile Madrid'de bir görüşme yaptığı ve yeniden görüşmek için randevu alındığı kaydedildi.



Ayrıca, Luis Enrique ile çalışma fırsatı verecek bir projenin oyuncuya sunulacağı ifade edildi.



18 yaşındaki oyuncu Barcelona formasıyla bu sezon 40 maçta oynadı ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.





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