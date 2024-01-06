Chelsea'den FA Cup'ta şov! 4 golle turladılar!

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Chelsea, sahasında Champhionship ekibi Preston'u 4-0 maplup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den FA Cup'ta şov! 4 golle turladılar!
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06 Ocak 2024 22:27
Son güncelleme 06 Ocak 2024 22:45
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Chelsea, sahasında Preston ile karşılaştı.

Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Armando Broja, 66. dakikada Thiago Silva, 69. dakikada Raheem Sterling ve 85. dakikada Enzo Fernandez attı.

Chelsea bu sonuçla FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Günün diğer maçlarında Coventry, Ipswich Town, Maidstone United, Leicester City, Newcastle United, Blackburn Rovers, Sheffield United, Bournemouth, Southampton, Plymouth, Watford, Brighton, Aston Villa, Swansea City ve Sheffield Wednesday, 4. tura kalan takımlar oldu.

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