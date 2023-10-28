29 Ekim

Chelsea'den evinde flaş mağlubiyet

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında Chelsea sahasında konuk ettiği Brentford'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den evinde flaş mağlubiyet
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28 Ekim 2023 16:27
Son güncelleme 28 Ekim 2023 16:39
İngiltere Premier Lig 10. hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Brentford'a 2-0 kaybetti.

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ethan Pinnock ve 90+6. dakikada Bryan Mbuemo kaydetti.

Brentford ayrıca Chelsea'ye konuk olduğu üç lig maçının tamamını kazandı ve bunu başaran tarihteki ilk takım oldu.

Chelsea ise bu mağlubiyetle beraber 12 puanda kalırken, Brentford deplasmanda aldığı bu galibiyetle beraber puanını 13'e yükseltti.

Chelsea bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Tottenham'a konuk olurken, Brentford sahasında 

YALNIZCA 2 GALİBİYET

Chelsea, 15 Ocak 2023'ten bu yana 16 iç sahada oynadığı maçların sadece 2'sini kazandı, 7'sinde mağlup oldu ve 7 kere de berabere kaldı.

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