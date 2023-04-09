Chelsea'den eski yöneticilere 55 milyon euro!

Chelsea'nin, kulübün eski yöneticileri için büyük ödemeler yaptığı ortaya çıktı.



Daily Mail'de yer alan habere göre, kulübün, Todd Boehly'nin önderliğindeki konsorsiyumun kulübü satın aldığı dönemde yardımları için eski direktör Marina Granovskaia'ya 40 milyon euro ödediği belirtildi.



Chelsea'nin ayrıca o dönemki diğer yöneticiler için de toplamda 15 milyon euro ödeme yaptığı ifade edildi. Bu rakamın da, kulübün uzun süre başkanlığını yapan Bruce Buck ve diğer yöneticiler arasında paylaştırıldığı kaydedildi.



Geçtiğimiz günlerde 265 milyon euro faaliyet zararı açıklayan Chelsea, toplamda ise 1 milyar euro'dan fazla zararı olduğunu duyurmuş ve bu rakamlara Premier Lig'de ulaşan ilk takım olmuştu.





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