Chelsea'den 80 milyon euroluk stoper hamlesi

İngiltere Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ve şampiyonluk yarışından uzak kalan Chelsea tekrardan iddialı bir takım olabilmek için çalışmalarına başladı.



KIŞ TRANSFER DÖNEMİ BEKLENİYOR



Yaz transfer döneminde yaklaşık 500 milyon euroluk bir harcama yapan ancak oyunculardan istediği verimi bir türlü alamayan Chelsea, kış transfer döneminde tekrardan para saçmaya hazırlanıyor.



Evening Standard'da yer alan habere göre Chelsea, Sporting Lizbon forması giyen 20 yaşındaki stoper Ousmane Diomande'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.



Haberin detaylarında Sporting Lizbon'un, Ousmane Diomande için Chelsea'den gelen teklifi sadece serbest kalma maddesi olan 80 milyon euroluk bedel ödendiği takdirde kabul edeceği de söylendi.



NEWCASTLE'DA PEŞİNDE



20 yaşındaki Fildişi Sahilli Ousmane Diomande için birçok takım sıraya girmiş durumda. Manchester United, Liverpool gibi takımlarında Ousmane Diomande'yi takip ettiği biliniyor.



Ancak Chelsea'nin bu transferdeki asıl rakibi sakatlık sorunlarından dolayı kış transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Newcastle United olacak.



20 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 20 resmi maça çıkan Ousmane Diomande bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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