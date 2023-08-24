Chelsea, hücum hattını 18 yaşındaki Deivid Washington ile güçlendirdi.



İngiliz ekibi, Santos'tan genç santrfor ile yedi yıllık sözleşme imzalandığını ve kontratta bir yıl da uzatma opsiyonu yer aldığını açıkladı.



Chelsea, Washington transferi için Santos'a 16 milyon euro ve 4 milyon euro bonus ödeyecek.



