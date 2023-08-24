Chelsea'den 20 milyon euro'luk transfer

Avrupa'dan transfer hedefleri: Chelsea, Santos'tan 18 yaşındaki Deivid Washington'u 16 milyon euro ve 4 milyon euro bonuslarla kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Chelsea'den 20 milyon euro'luk transfer
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24 Ağustos 2023 17:55
Chelsea, hücum hattını 18 yaşındaki Deivid Washington ile güçlendirdi.

İngiliz ekibi, Santos'tan genç santrfor ile yedi yıllık sözleşme imzalandığını ve kontratta bir yıl da uzatma opsiyonu yer aldığını açıkladı.

Chelsea, Washington transferi için Santos'a 16 milyon euro ve 4 milyon euro bonus ödeyecek.

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