Chelsea'den 17'lik yıldıza 21 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Corinthians'ta forma giyen 17 yaşındaki orta saha Gabriel Moscardo için 21 milyon euro'ya gözden çıkardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Chelsea'den 17'lik yıldıza 21 milyon euro
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31 Ağustos 2023 18:26
Transfer döneminde birçok genç yıldız adayını kadrosuna katan Chelsea, bir transfer de daha önemli mesafe kat etti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Corinthians'ta forma giyen 17 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo için kulübüne 21 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haberde; anlaşmanın sağlanması halinde Moscardo'nun 1 sezonluğuna kiralık olarak Corinthians'ta kalacağı belirtilirken, Brezilya ekibinin Chelsea'den bonservis ücretinde artış istediği yazıldı.

Geçtiğimiz sezon 22 maçta Corinthians'ta forma giyen Moscardo, gol katkısı sağlayamadı.

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