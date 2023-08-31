Chelsea'den 17'lik yıldıza 21 milyon euro

Transfer döneminde birçok genç yıldız adayını kadrosuna katan Chelsea, bir transfer de daha önemli mesafe kat etti.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Chelsea, Corinthians'ta forma giyen 17 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Moscardo için kulübüne 21 milyon euro'luk teklifte bulundu.



Haberde; anlaşmanın sağlanması halinde Moscardo'nun 1 sezonluğuna kiralık olarak Corinthians'ta kalacağı belirtilirken, Brezilya ekibinin Chelsea'den bonservis ücretinde artış istediği yazıldı.



Geçtiğimiz sezon 22 maçta Corinthians'ta forma giyen Moscardo, gol katkısı sağlayamadı.



