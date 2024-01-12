Chelsea'den 100 milyon euro'luk transfer hazırlığı

Chelsea, Brighton'da gösterdiği performansla dikkat çeken Evan Ferguson için harekete geçti. Londra ekibi, Brighton'a 100 milyon euro'nun üstünde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Chelsea'den 100 milyon euro'luk transfer hazırlığı
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12 Ocak 2024 17:02
Son güncelleme 12 Ocak 2024 17:04
Yaptığı transferler ve ödediği bonservis bedelleriyle Avrupa'ya damga vuran Chelsea, bir flaş transfere daha imza atmak istiyor.

Independent'in haberine göre; gol yollarında sıkıntı yaşayan Chelsea, gözünü Brighton'ın 19 yaşındaki İrlandalı golcüsü Evan Ferguson'a çevirdi.

Londra ekibinin, Ferguson için 100 milyon euro'nun üstünde bir teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

BRIGHTON SICAK BAKMIYOR

Yaz transfer döneminde Moises Caicedo'yu 116 milyon euro karşılığında Chelsea'ye satan Brighton'ın bu kez oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemediği aktarıldı.

MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM'IN GÜNDEMİNDEYDİ

19 yaşındaki genç futbolcu Evan Ferguson, geçtiğimiz yaz Harry Kane'in ayrılığı sonrası Tottenham Hotspur ve santrfor arayan Manchester United'ın da gündemine gelmiş ancak oyuncu Brighton da kalmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Brighton formasıyla 24 maça çıkan Ferguson, bu karşılaşmalarda 1210 dakika süre alırken 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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