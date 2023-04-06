Chelsea'de yeniden Lampard sesleri

İstikrarsız görüntüsüyle bu sezon taraftarlarını üzen Chelsea'de takımın başına geçecek yeni ismin kulüp efsanesi Frank Lampard olacağı belirtildi.



Son olarak Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea'nin sezon sonuna kadar geçici hocalık yapması konusunda Lampard'la anlaşmaya vardığı kaydedildi. Lampard'ın yardımcılıklarını ise Ashley Cole, Joe Edwards ve Chris Jones'un yapacağı da gelen haberler arasında bulunuyor.



Teknik adamlık kariyerine 2019'da Chelsea'de başlayan Lampard, 2018'de göreve geldiğinde takımın başında çıktığı 84 maçta 1,75 puan ortalaması tutturmuş ve sonrasında 2021'de görevinden ayrılmıştı.



Lampard son olarak 2022'nin Ocak ayında Everton'la anlaşmış ancak 44 maç sonunda bu yılın Ocak ayında görevine son verilmişti.





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