Chelsea'de transfer planları: 150 milyon sterlin

Todd Boehly önderliğinde yeni bir döneme giren Chelsea'nin yeni sezondaki transfer planları da belli oldu.



The Telegraph, Londra devinin bu yazki transfer politikasını kaleme aldı. Chelsea'de hücum hattına takviye yapılacağı ve adayların Raheem Sterling ile Christopher Nkunku olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin, Barcelona ile sözleşmesi sona eren Ousmane Dembele ile sözleşme imzalamasının yakın olmadığı öne sürüldü.



Savunmaya da transfer planlayan Chelsea'de adayların; Jules Kounde, Matthijs de Ligt ve Josko Gvardiol olduğu aktarıldı. Bu isimlerden Chelsea'nin önceliğinin Sevilla'dan Kounde olduğu, ancak Fransız futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi halinde de kulüp sahibi Todd Boehly'nin, Mattijs de Ligt transferini finanse etmeye hazır olduğu kaydedildi.



Öte yandan Toddy Boehly yönetiminin başarı için hırsları göz önünde alındığınde teknik direktör Thomas Tuchel'in çok beğendiği ve West Ham United'ın 150 milyon sterlin değer biçtiği Declan Rice için de hamle yapılmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.





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