Chelsea'de sürpriz kadro dışı kararları!

Chelsea'de Raheem Sterling ve Ben Chilwell kadro dışı bırakıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Chelsea'de sürpriz kadro dışı kararları!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ağustos 2024 15:50
Son güncelleme 21 Ağustos 2024 15:55
Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktör Enzo Maresca'nın kararıyla Raheem Sterling ve Ben Chilwell kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı kalan futbolcuların süre bulmakta zorlanacağını söyleyen Maresca, Sterling için "City maçı öncesinde Raheem ile konuştum. Ona bizimle süre bulmakta zorlanacağını söyledim. Kadro dışı kalmasının sebebi de bu." dedi.

Maresca, Chilwell için, "Chilly için ise, o çok iyi bir insan ama o da süre bulmakta zorlanacak.'' sözlerini sarf etti.

CHELSEA PERFORMANSLARI

Raheem Sterling, Chelsea'de 81 maçta forma giyip 19 gol 12 asistlik performansla oynadı.

Ben Chilwell ise Chelsea kariyerinde 107 maça çıkıp 9 gol 11 asistlik performans gösterdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery