Roman Abramovich'in kulübü satma kararı almasının ardından başkan Marina Granovskaia ve yönetici Bruce Buck da görevlerine devam etmeye sıcak bakmıyor.
Chelsea'nin son yıllarda kazandığı başarılarda önemli etkileri olduğu belirtilen Marina Granovskaia ve Bruce Buck, Roman Abramovich'in saha içindeki beyin takımı olarak biliniyordu. Ancak Abramovich'in satış kararı sonrası, ikilinin kulüpte sadece birkaç haftası kaldığına inanılıyor.
Abramovich Chelsea'yi neden satıyor?
Kararın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile doğrudan ilgisi olduğu biliniyor. Her ne kadar Abramovich inkar etse de, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkide olması sebebiyle İngiliz Devleti, Rus milyarderi yaptırım uygulanacak insanlar listesine aldı.
Abramovich, hali hazırda kulübün yönetimini mütevelli heyetine devretmiş olsa da satış prosedürlerinin haftalar hatta aylarca sürebileceği konuşuluyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri fiyat olarak 3 milyar euro gibi bir ücretin belirlenmesi. Otoritelerce oldukça yüksek olarak görülen bu fiyatı karşılayabilecek çok az insan olduğu tahmin ediliyor.
Chelsea'yi kim alabilir?
Kulübü satın alma potansiyeli yüksek olarak görülen isimlerden birisi Ineos Group'un kurucu Jim Ratcliffe. Monaco merkezli kimya mühendisiniz 7.5 milyar euro serveti olduğu bildiriliyor. Ratcliffe, sıkı bir Manchester United taraftarı olsa da Chelsea maçlarını yerinden takip etmeyi sevdiğini belirtiyor. Kendisi hali hazırda Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in de sahibi...
Bir diğer potansiyel alıcı ise ABD'li Todd Boehly. Boehly, beyzbol ekibi Los Angeles Dodgers'ın ve basketbol ekibi Los Angeles Lakers'ın hissedarlarından.
Diğer iki alıcı adayı ise İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss ve Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross.
Chelsea'nin son yıllarda kazandığı başarılarda önemli etkileri olduğu belirtilen Marina Granovskaia ve Bruce Buck, Roman Abramovich'in saha içindeki beyin takımı olarak biliniyordu. Ancak Abramovich'in satış kararı sonrası, ikilinin kulüpte sadece birkaç haftası kaldığına inanılıyor.
Abramovich Chelsea'yi neden satıyor?
Kararın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile doğrudan ilgisi olduğu biliniyor. Her ne kadar Abramovich inkar etse de, kendisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkide olması sebebiyle İngiliz Devleti, Rus milyarderi yaptırım uygulanacak insanlar listesine aldı.
Abramovich, hali hazırda kulübün yönetimini mütevelli heyetine devretmiş olsa da satış prosedürlerinin haftalar hatta aylarca sürebileceği konuşuluyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri fiyat olarak 3 milyar euro gibi bir ücretin belirlenmesi. Otoritelerce oldukça yüksek olarak görülen bu fiyatı karşılayabilecek çok az insan olduğu tahmin ediliyor.
Chelsea'yi kim alabilir?
Kulübü satın alma potansiyeli yüksek olarak görülen isimlerden birisi Ineos Group'un kurucu Jim Ratcliffe. Monaco merkezli kimya mühendisiniz 7.5 milyar euro serveti olduğu bildiriliyor. Ratcliffe, sıkı bir Manchester United taraftarı olsa da Chelsea maçlarını yerinden takip etmeyi sevdiğini belirtiyor. Kendisi hali hazırda Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in de sahibi...
Bir diğer potansiyel alıcı ise ABD'li Todd Boehly. Boehly, beyzbol ekibi Los Angeles Dodgers'ın ve basketbol ekibi Los Angeles Lakers'ın hissedarlarından.
Diğer iki alıcı adayı ise İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss ve Miami Dolphins'in sahibi Stephen Ross.