Abramovich Chelsea'yi neden satıyor?

Chelsea'yi kim alabilir?

Roman Abramovich'in kulübü satma kararı almasının ardından başkanve yöneticida görevlerine devam etmeye sıcak bakmıyor.Chelsea'nin son yıllarda kazandığı başarılarda önemli etkileri olduğu belirtilenveRoman Abramovich'in saha içindeki beyin takımı olarak biliniyordu. Ancak Abramovich'in satış kararı sonrası, ikilinin kulüpte sadece birkaç haftası kaldığına inanılıyor.Kararın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile doğrudan ilgisi olduğu biliniyor. Her ne kadar Abramovich inkar etse de, kendisininsebebiyleRus milyarderi yaptırım uygulanacak insanlar listesine aldı.Abramovich, hali hazırda kulübün yönetimini mütevelli heyetine devretmiş olsa da satış prosedürlerinin haftalar hatta aylarca sürebileceği konuşuluyor. Bunun başlıca sebeplerinden biri fiyat olarakgibi bir ücretin belirlenmesi. Otoritelerce oldukça yüksek olarak görülen bu fiyatı karşılayabilecek çok az insan olduğu tahmin ediliyor.Kulübü satın alma potansiyeli yüksek olarak görülen isimlerden birisiMonaco merkezli kimya mühendisinizserveti olduğu bildiriliyor. Ratcliffe, sıkı birolsa da Chelsea maçlarını yerinden takip etmeyi sevdiğini belirtiyor. Kendisi hali hazırdaBir diğer potansiyel alıcı ise ABD'liBoehly, beyzbol ekibive basketbol ekibihissedarlarından.Diğer iki alıcı adayı ise İsviçreli milyarderve