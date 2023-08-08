Chelsea'de Nkunku şoku!

Chelsea'nin yeni transferi Christopher Nkunku sakatlığı nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea'de Nkunku şoku!
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08 Ağustos 2023 15:53
Son güncelleme 08 Ağustos 2023 15:56
Chelsea'de 60 milyon euro bedelle Leipzig'den transfer edilen Christopher Nkunku şoku yaşanıyor. 

25 yaşındaki Fransız yıldız oyuncu, Chelsea'nin Amerika kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olacak. 

Nkunku'nun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 

SAKATLIK KRİZİ 

İngiliz devi Chelsea sakatlıklardan kurtulamıyor. Londra ekibi, geçtiğimiz günlerde geçen sezon 80 milyon euro'ya transfer edilen Wesley Fofana'nın da çapraz bağlarının koptuğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıklamıştı.

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