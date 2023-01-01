Chelsea'de kan kaybı devam ediyor

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya geldi. City Ground'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Chelsea, 16. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Nottingham, 63. dakikada Serge Aurier'in golüyle eşitliği sağladı.
Son 7 maçında 6. kez puan kaybeden Chelsea, puanını 25 yaptı. Nottingham Forest ise son 4 maçında 3. kez puan alarak 14 puana yükseldi.
Nottingham Forest, gelecek hafta lig sonuncusu Southampton'a konuk olacak. Chelsea ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.
Chelsea, 16. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Nottingham, 63. dakikada Serge Aurier'in golüyle eşitliği sağladı.
Son 7 maçında 6. kez puan kaybeden Chelsea, puanını 25 yaptı. Nottingham Forest ise son 4 maçında 3. kez puan alarak 14 puana yükseldi.
Nottingham Forest, gelecek hafta lig sonuncusu Southampton'a konuk olacak. Chelsea ise evinde Manchester City'i ağırlayacak.
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