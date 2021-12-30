Chelsea'de hedef Theo Hernandez

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ara transferde hedefini Theo Hernandez olarak belirledi.



İtalyan basınına yansıyan habere göre; İngiliz ekibinin, Milan'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için girişimlere başladığı belirtildi.



Milan'ın bu transferden en az 60 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.



Bu sezon Milan ile 20 maçta forma giyen Hernandez, 2 gol atıp, 5 asist yaptı.





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