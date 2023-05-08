Chelsea'de favori Pochettino

Graham Potter'ın ardından takımı sezon sonuna kadar Frank Lampard'a emanet eden Chelsea, yeni teknik direktör konusunda son kararını veriyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz temsilcisi, yeni teknik direktör konusunda bu hafta nihai kararını verecek.



Julian Nagelsmann başta olmak üzere Carlo Ancelotti gibi isimlerin de gündeme geldiği Chelsea'de ane hedefin Mauricio Pochettino olduğu belirtildi.



Chelsea, Pochettino ile anlaşma sağlarsa, 51 yaşındaki teknik adam yeni sezonla birlikte göreve başlayacak.



Son olarak Paris Saint-Germain'i çalıştıran Mauricio Pochettino, Ocak 2021'de Fransız ekibinden ayrıldığından bu yana herhangi bir takımda görev almadı.





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