Chelsea'de Enrique ile görüşme

Graham Potter sonrası yeni bir teknik direktör arayan Chelsea'nin, Luis Enrique ile temasta olduğu belirtildi. İspanyol teknik adamın, kulüple görüşmek için Londra'ya gittiği aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea'de Enrique ile görüşme
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05 Nisan 2023 19:06
Thomas Tuchel ve Graham Potter'ın ardından bu sezonki 3. teknik adamını arayan Chelsea, Luis Enrique ile masaya oturuyor.

Marca'nın haberine göre, Chelsea'nin, Luis Enrique ile temasta olduğu aktarıldı. Enrique'nin, kulüple yüz yüze görüşmek adına Londra'ya gittiği aktarıldı.

Chelsea'nin ara transfer dönemindeki hamlelerinin ve kadronun rekabetçilik seviyesinden Enrique'nin etkilendiği ve bu nedenle kulüpten gelen teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Chelsea'nin sahibi olan Todd Boehly ile Enrique arasında yapılacak görüşmenin ardından nihai kararın verileceği belirtildi.

Enrique'nin, 12 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid karşılaşmasında sahada yer alma ihtimalinin olduğu öne sürüldü.

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