Chelsea'de dört isim kadroya alınmadı

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında Amerika'da kampa girecek Chelsea'de 4 ismin kadroya alınmadığı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Chelsea'de dört isim kadroya alınmadı
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17 Temmuz 2023 20:36
Son güncelleme 17 Temmuz 2023 20:40
Mauricio Pochettino'yu takımın başına getiren ve gelecek sezon çalışmaları için Amerika'da hazırlık kampına girecek olan Chelsea'de 4 önemli isim 29 kişilik kadroya alınmadı.

İŞTE O İSİMLER

Chelsea bu yaz kampı sırasında 3 hazırlık karşılaşması yapacak. Henüz kimlerle oynayacağı netleşmese de 29 kişilik kamp kadrosu açıklandı.

Chelsea'de Pierre-Emerick Aubameyang, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku ve Hakim Ziyech, ABD kampı kadrosuna alınmadı.

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