Chelsea'de dört isim kadroya alınmadı

Mauricio Pochettino'yu takımın başına getiren ve gelecek sezon çalışmaları için Amerika'da hazırlık kampına girecek olan Chelsea'de 4 önemli isim 29 kişilik kadroya alınmadı.



İŞTE O İSİMLER



Chelsea bu yaz kampı sırasında 3 hazırlık karşılaşması yapacak. Henüz kimlerle oynayacağı netleşmese de 29 kişilik kamp kadrosu açıklandı.



Chelsea'de Pierre-Emerick Aubameyang, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku ve Hakim Ziyech, ABD kampı kadrosuna alınmadı.



