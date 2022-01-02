Chelsea'de 3 isim yolcu

İngiliz basını, Chelsea'nin devre arası takımdan 3 isimle yollarını ayırmak istediğini yazdı.
Londra ekibinin, kadroyu azaltmak adına Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley'i takımdan göndermek istediği belirtildi.
Öte yandan 3 futbolcu için de şu ana kadar Chelsea'ye gelen bir resmi teklif olmadığı aktarıldı.
Londra ekibinin, kadroyu azaltmak adına Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley'i takımdan göndermek istediği belirtildi.
Öte yandan 3 futbolcu için de şu ana kadar Chelsea'ye gelen bir resmi teklif olmadığı aktarıldı.