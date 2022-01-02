Chelsea'de 3 isim yolcu

İngiliz basını, Chelsea'nin devre arası takımdan 3 isimle yollarını ayırmak istediğini yazdı.



Londra ekibinin, kadroyu azaltmak adına Hakim Ziyech, Ruben Loftus Cheek ve Ross Barkley'i takımdan göndermek istediği belirtildi.



Öte yandan 3 futbolcu için de şu ana kadar Chelsea'ye gelen bir resmi teklif olmadığı aktarıldı.





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