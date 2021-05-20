Chelsea'dan Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde Lewis Baker transferi zora girdi. İşte ayrıntılar...

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Chelsea'dan Trabzonspor'a kötü haber
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20 Mayıs 2021 11:43
Lewis Baker
Lewis Baker
Trabzonspor
Abdullah Avcı'nın, "Aynı şartlarla kalacaksa, 1 yıl daha takımda isterim" dediği Lewis Baker için Chelsea ile görüşme yapıldı.

Londra ekibi, 1 sene kontratı kaldığı için Baker'ı kiralamaya sıcak bakmıyor.

İngiliz devi, bonservis talep etmese dahi oyuncuyu tüm maaşının karşılanacağı bir kulübe göndermekten yana.

Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor Baker için 700 bin Euro maaş vermiş, kalan 700 bin Euro'luk bölümü ise Chelsea karşılamıştı.


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