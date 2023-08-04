Chelsea'dan Paredes'e kanca!

İngiltere'de transferin en hareketli takımı Chelsea bu kez bir orta saha takviyesi yapmak istiyor.



Londra ekibi, Moises Caicedo transferinin henüz sonuca varamaması sebebiyle diğer alternatiflere yöneldi.



Buna göre teknik direktör Mauricio Pochettino, eski öğrencisi ve vatandaşı Leandro Paredes'i listesine aldı.



PSG SATIŞ LİSTESİNE KOYMUŞTU



Chelsea, Paris Saint Germian'in satış listesine koyduğu oyuncunun durumunu takip ettiği belirtilirken, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



İngiliz ekibi listesindeki diğer isimler ise Ajaxlı Edson Alvarez ve Everton forması giyen Amadou Onana.



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Arjantinli yıldız henüz herhangi bir kulüp ile anlaşamadı.



Geçtiğimiz sezonu Juventus'da kiralık geçiren Paredes, 39 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti.





