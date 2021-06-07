Chelsea'dan Haaland için yeni teklif!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, gelecek sezon öncesinde Erling Haaland için yeni bir transfer planı yaptı.



Tammy Abraham'ı elden çıkarmak isteyen Chelsea, 23 yaşındak İngiliz forveti Borussia Dortmund'a önerme kararı aldı.



Chelsea, Erling Haaland'ı satmak istemeyen Borussia Dortmund'a Tammy Abraham'ın yanı sıra para teklif edecek. Alman ekibinin bu teklifin resmiyete dökülmesi halinde nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.



İngiliz basını, Dortmund'un bu teklifi kabul etmemesi halinde, Tammy Abraham'ı 40 milyon pounda satmak istediğini duyurdu.



