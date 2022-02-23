Chelsea, çeyrek final kapısını araladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea, konuk ettiği Lille'i 2-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı kaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, çeyrek final kapısını araladı!
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23 Şubat 2022 00:52
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Chelsea, Lille'i ağırladı.

Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, Chelsea'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kai Havertz ve 63. dakikada Christian Pulisic kaydetti.

Lille'de milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi. Burak Yılmaz ise 65'te Onana'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Chelsea, rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

Eşleşmenin rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü Fransa'da Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.

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