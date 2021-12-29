Chelsea - Brighton maçı canlı olarak Tuttur'da

Chelsea ile Brighton İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Chelsea galibiyetine 1,30'luk oran verilirken Brighton galibiyetine 5,80 ve beraberliğe ise 3,80'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,75 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,67 olarak duyuruldu.
CHELSEA - BRIGHTON MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,83 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,58 ile bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Chelsea'nin atmasına 1,30'luk oran belirtilirken ilk golü Brighton'ın atmasına 2,95'lik oran bültende yer aldı. Gol olmaz oranı ise 5,20'lik oran duyuruldu.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Chelsea galibiyetine 1,30'luk oran verilirken Brighton galibiyetine 5,80 ve beraberliğe ise 3,80'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,75 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,67 olarak duyuruldu.
CHELSEA - BRIGHTON MAÇINA CANLI OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,83 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,58 ile bültende yer aldı.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Chelsea'nin atmasına 1,30'luk oran belirtilirken ilk golü Brighton'ın atmasına 2,95'lik oran bültende yer aldı. Gol olmaz oranı ise 5,20'lik oran duyuruldu.