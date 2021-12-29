Chelsea - Brighton maçı canlı olarak Tuttur'da

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Brighton karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

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Chelsea - Brighton maçı canlı olarak Tuttur'da
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29 Aralık 2021 09:42
Chelsea ile Brighton İngiltere Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Chelsea galibiyetine 1,30'luk oran verilirken Brighton galibiyetine 5,80 ve beraberliğe ise 3,80'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,75 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,67 olarak duyuruldu.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,83 olarak duyurulurken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,58 ile bültende yer aldı.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Chelsea'nin atmasına 1,30'luk oran belirtilirken ilk golü Brighton'ın atmasına 2,95'lik oran bültende yer aldı. Gol olmaz oranı ise 5,20'lik oran duyuruldu.


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