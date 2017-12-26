Chelsea Brighton maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Chelsea-Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Chelsea-Brighton maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

26 Aralık 2017 03:07
Chelsea Brighton maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Chelsea-Brighton maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 20. haftasında Chelsea-Brighton karşı karşıya gelecek.

CHELSEA-BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin 20. haftasında oynanacak Chelsea-Brighton maçı naklen yayınlanacak.

26 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Chelsea-Brighton maçı 26 Aralık Salı günü saat 15.30'dan itibaren beIN Spors 2 ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 39 puan 18 averaj ile 3. sırada yer alan Chelsea, 21 puan -8 averaj ile 12. sırada yer alan Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geliyor.

- 41.798 kişi kapasiteli Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mike Dean yönetecek.

- Ev sahibi takımda David Luiz, misafir takımda ise Steve Sidwell sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Ev Sahibi

- Hakem Mike Dean yönetiminde çıktığı 57 maçta 36 galibiyet, 12 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Mike Dean yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Lewis Dunk(1.710) dakika, Mathew Ryan(1.710) dakika, Dale Stephens(1.710) dakika.

- 6 maçla deplasmanda en fazla mağlubiyet alan 9 takımdan biri.


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