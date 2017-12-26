Chelsea Brighton maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 20. haftasında oynanacak Chelsea-Brighton maçı naklen yayınlanacak.26 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacakChelsea-Brighton maçı 26 Aralık Salı günü saat 15.30'dan itibaren beIN Spors 2 ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 20. Hafta mücadelesinde, 39 puan 18 averaj ile 3. sırada yer alan Chelsea, 21 puan -8 averaj ile 12. sırada yer alan Brighton & Hove Albion ile karşı karşıya geliyor.- 41.798 kişi kapasiteli Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mike Dean yönetecek.- Ev sahibi takımda David Luiz, misafir takımda ise Steve Sidwell sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Hakem Mike Dean yönetiminde çıktığı 57 maçta 36 galibiyet, 12 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti.- Hakem Mike Dean yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncular : Lewis Dunk(1.710) dakika, Mathew Ryan(1.710) dakika, Dale Stephens(1.710) dakika.- 6 maçla deplasmanda en fazla mağlubiyet alan 9 takımdan biri.