Chelsea, bombayı Higuain ile patlatacak

İngiliz devi Chelsea, Juventus'un golcü ismi Gonzalo Higuan için İtalyan ekibi ile temasa geçti.
Mavi-beyazlıların çiçeği burnunda teknik dirkektörü Sarri'nin transfer süresinde bizzat yer aldığı ve takımında görmeyi istediği aktarıldı.
SADECE HİGUAİN DEĞİL, RUGANİ'Yİ DE İSTİYOR
Sarri'nn Higuain'in yanısıra Juventus'ta forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'yi de istediği, bu transferin de aynı süreçte bitirilmesini istediği belirtildi.
Gonzalo Higuain, geçtiğimiz sezon Juventus forması ile çıktığı 50 karşılaşmada 23 gol 8 asistlik performans gösterirken, Rugani ise 26 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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Mavi-beyazlıların çiçeği burnunda teknik dirkektörü Sarri'nin transfer süresinde bizzat yer aldığı ve takımında görmeyi istediği aktarıldı.
SADECE HİGUAİN DEĞİL, RUGANİ'Yİ DE İSTİYOR
Sarri'nn Higuain'in yanısıra Juventus'ta forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'yi de istediği, bu transferin de aynı süreçte bitirilmesini istediği belirtildi.
Gonzalo Higuain, geçtiğimiz sezon Juventus forması ile çıktığı 50 karşılaşmada 23 gol 8 asistlik performans gösterirken, Rugani ise 26 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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