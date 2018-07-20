Chelsea, bombayı Higuain ile patlatacak

SADECE HİGUAİN DEĞİL, RUGANİ'Yİ DE İSTİYOR

İngiliz devigolcü ismiiçin İtalyan ekibi ile temasa geçti.Mavi-beyazlıların çiçeği burnunda teknik dirkektörütransfer süresinde bizzat yer aldığı ve takımında görmeyi istediği aktarıldı.Sarri'nn Higuain'in yanısıra Juventus'ta forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'yi de istediği, bu transferin de aynı süreçte bitirilmesini istediği belirtildi.Gonzalo Higuain, geçtiğimiz sezon Juventus forması ile çıktığı 50 karşılaşmada 23 gol 8 asistlik performans gösterirken, Rugani ise 26 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans gösterdi.