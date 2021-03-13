Chelsea, bir ileri iki geri devam ediyor!

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Leeds United, Chelsea'yi konuk etti.
Elland Road Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea, 51 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Leeds United ise 36 puanla 11. sırada yer buldu.
Chelsea, gelecek hafta West Bromwich Albion deplasmanına konuk olacak. Leeds iste Fulham deplasmanına gidecek.
Elland Road Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea, 51 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Leeds United ise 36 puanla 11. sırada yer buldu.
Chelsea, gelecek hafta West Bromwich Albion deplasmanına konuk olacak. Leeds iste Fulham deplasmanına gidecek.