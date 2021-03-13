Chelsea, bir ileri iki geri devam ediyor!

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta mücadelesinde Chelsea, deplasmanda Leeds United ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, bir ileri iki geri devam ediyor!
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13 Mart 2021 17:53
İngiltere Premier Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Leeds United, Chelsea'yi konuk etti.

Elland Road Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Chelsea, 51 puanla 4. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Leeds United ise 36 puanla 11. sırada yer buldu.

Chelsea, gelecek hafta West Bromwich Albion deplasmanına konuk olacak. Leeds iste Fulham deplasmanına gidecek.



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