Chelsea, Bernard'a kavuşmak üzere

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisini elinde bulunduran Bernard, adım adım Chelsea'ye...
GOLOVIN YERİNE BERNARD
Brezilya basınının iddiasına göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Golovin'in Monaco'ya transfer olmasının ardından Bernard'a yöneldi.
25 yaşındaki futbolcu ile Chelsea'nin dışında West Ham ve Leicester City'nin de ilgilendiği belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
GOLOVIN YERİNE BERNARD
Brezilya basınının iddiasına göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Golovin'in Monaco'ya transfer olmasının ardından Bernard'a yöneldi.
25 yaşındaki futbolcu ile Chelsea'nin dışında West Ham ve Leicester City'nin de ilgilendiği belirtiliyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın