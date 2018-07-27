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Chelsea, Bernard'a kavuşmak üzere

Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini uzatmayan Brezilyalı futbolcu Bernard, Chelsea'ye imza atmaya çok yakın.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Chelsea, Bernard'a kavuşmak üzere
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27 Temmuz 2018 18:05
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisini elinde bulunduran Bernard, adım adım Chelsea'ye...

GOLOVIN YERİNE BERNARD

Brezilya basınının iddiasına göre Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Golovin'in Monaco'ya transfer olmasının ardından Bernard'a yöneldi.

25 yaşındaki futbolcu ile Chelsea'nin dışında West Ham ve Leicester City'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

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