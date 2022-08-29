Chelsea, Barkley ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, Barkley ile yollarını ayırdı
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29 Ağustos 2022 17:32
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 28 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Ross Barkley ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ross Barkley'e şimdiye kadar Chelsea'ye kattıkları için teşekkür ediyor ve kariyerinin devamında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2018 yılında Everton'dan Chelsea'ye transfer olan Ross Barkley, Londra ekibiyle çıktığı 100 maçta 12 gol atıp 11 de asist yapmıştı.

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