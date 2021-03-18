Chelsea, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İngiliz Chelsea, İspanyol Atletico Madrid'i konuk etti.



Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmayı Chelsea 2-0 kazandı ve toplamda 3-0'lık skora ulaşarak çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.



Maçın 34. dakikasında Hakim Ziyech'in golü Timo Werner'in asistiyle geldi ve ilk yarı 1-0 Chelsea üstünlüğü ile bitti.



İkinci yarıda Atletico Madrid Correa, Dembele ve Lemar gibi kozlarını oyuna sürse de gol bulmayı başaramadı. 81. dakikada Stevan Savic kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın 90+4. dakikasında Emerson'un golüyle Chelsea skoru 2-0 yaptı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı.



Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.



