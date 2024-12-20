Chelsea 6'da 6 ile bir üst tura yükseldi!

UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında Chelsea, sahasında İrlanda ekibi Shamrock Rovers ile karşılaştı. Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 5-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22, 34 ve 45+3. dakikalarda Marc Guiu, 40. dakikada Dewsbury-Hall ve 58. dakikada Marc Cucurella kaydetti. Shamrock'un tek golünü 26. dakikada Poom attı.



Bu sonucun ardından Chelsea 6'da 6 yaptı ve 18 puanla bir üst tura adını yazdırdı. Londra ekibi 6 maçta rakip filelere 26 gol gönderdi. Kalesinde ise 5 gol gördü.



11 puanda kalan Shamrock da ilk 24'te tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.



