Chelsea 6'da 6 ile bir üst tura yükseldi!

UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında Chelsea, sahasında İrlanda ekibi Shamrock Rovers'ı 5-1 mağlup etti ve 6'da 6 yaparak ligi lider tamamladı.

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Chelsea 6'da 6 ile bir üst tura yükseldi!
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20 Aralık 2024 00:54
UEFA Konferans Ligi 6. ve son hafta maçında Chelsea, sahasında İrlanda ekibi Shamrock Rovers ile karşılaştı. Stamford Bridge'de oynanan maçı Chelsea 5-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22, 34 ve 45+3. dakikalarda Marc Guiu, 40. dakikada Dewsbury-Hall ve 58. dakikada Marc Cucurella kaydetti. Shamrock'un tek golünü 26. dakikada Poom attı.

Bu sonucun ardından Chelsea 6'da 6 yaptı ve 18 puanla bir üst tura adını yazdırdı. Londra ekibi 6 maçta rakip filelere 26 gol gönderdi. Kalesinde ise 5 gol gördü.

11 puanda kalan Shamrock da ilk 24'te tamamladı ve play-off oynama hakkı elde etti.

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