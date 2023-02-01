Chelsea 3 kez yanlış evrak gönderdi, transfer beklemede

Paris Saint-Germain, Hakim Ziyech'in kiralık transferi için Chelsea ile anlaşmaya vardı ancak yanlış evrak nedeniyle transfer beklemeye alındı.



Chelsea, bir yandan Enzo Fernandez transferini yetiştirmeye çalışırken diğer yandan Hakim Ziyech'i PSG'ye göndermeye çalıştı. Son dakikalara kalan transferde PSG cephesi, evrakların tamamlanmasını için Chelsea'ye baskı yaptı. Chelsea ise arka arkaya 3 kez yanlış evrak gönderdi.



Paris Saint-Germain'in, tüm anlaşmalar tamamlanıp imzalar atılmasına karşın yanlış evrak nedeniyle transferi iptal etmek istemediği ve bu nedenle Fransa Futbol Federasyonu ile bu durumu görüşüp çözüm yolu arayacağı kaydedildi.



2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon euroya transfer olan Ziyech, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 1 asist üretebildi.





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