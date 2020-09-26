Chelsea, 3-0'dan geri döndü!

Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçta West Bromwich ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Chelsea, 3-0'dan geri döndü!
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26 Eylül 2020 21:31
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, deplasmanda West Bromwich ile karşı karşıya geldi. The Hawthorns'ta oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu ve Chelsea 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük skorla 1 puanı kopardı.

West Bromwich'e üstünlüğü getiren goller 4. ve 25. dakikalarda Robinson ile 27. dakikada Bartley'den geldi. Chelsea'nin geri dönüş sayılarını ise 54. dakikada Mount, 70. dakikada Hudson-Odoi ve 90+3. dakikada Abraham kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea puanını 4 yaparken, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı ligin yeni ekiplerinden West Bromwich ise ilk puanını aldı.

Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea evinde Crystal Palace'ı konuk edecek, West Bromwich ise deplasmanda Southampton'a konuk olacak.



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