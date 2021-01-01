Chauncey Billups, Portland'ın yeni koçu oluyor!

Portland Trail Blazers ve LA Clippers'ın asistan koçu Chauncey Billups'ın, ekibin yeni başantrenörü olma üzerine bir anlaşmaya vardıkları bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre anlaşmanın ilk dört yılı garantili ve beşinci yılında ise bir takım opsiyonu içeriyor.



Blazers, playoffların ilk turunda Denver Nuggets'a elenmesinin ardından bu ayın başlarında Terry Stotts ile yollarını ayırmıştı. Billups'ın daha önceden bir başantrenörlük deneyimi olmasa da, geçmişte NBA kariyerinde bir şampiyonluk takımının liderliğini yapması nedeniyle gelecekte bir koç veya GM olacağı kabul ediliyordu.



