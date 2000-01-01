Chauncey Billups, Pacers koçluğuna aday!

Eski NBA All-Star'ı ve şu anki yayıncı Chauncey Billups'ın, Indiana Pacers'ın başantrenörlük arayışında bir aday olarak ortaya çıktığı açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, LA Clippers asistanı Tyronn Lue'nun Billups ile bu sezon sonrasında bir başantrenörlük işi bulması durumunda, kendisine baş asistan olarak katılma konusunda konuştuğunu belirtti. Billups bu sezonu, ESPN ile yıllar sonra Clippers yayıncısı olarak çalışarak geçirmişti.



43 yaşındaki oyuncu, geçmişte çeşitli açık ön ofis pozisyonlarıyla bağlantılıydı, ancak şimdi odak noktasını koçluğa çeviriyor. 2014 yılında bir oyuncu olarak emekli olan Billups'ın, iddialara göre Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo da dahil olmak üzere çok sayıda aktif NBA guardıyla ilişkiler kurduğu açıklandı.



Geçtiğimiz Çarşamba günü, Pacers'ın başantrenörlük pozisyonları için Becky Hammon, Dave Joerger ve Jacque Vaughn ile mülakat yapmasının beklendiği bildirilmişti. Indiana, dört sezonluk döneminin ardından, 26 Ağustos'ta Nate McMillan'ı görevden almıştı.



