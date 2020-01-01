Charlotte'ın radarında sadece üç kişi!: Ball, Edwards ve Wiseman!

Charlotte Hornets'in, LaMelo Ball, Anthony Edwards ve James Wiseman dışında kimseyi seçmeyi düşünmediği bildirildi.



Elinde 3'üncü sıra seçim hakkı bulunan Hornets, diğer takımlar gibi, yaklaşan Draft için hazırlanıyor. Hornets, yeniden yapılanma modunda olduğundan ötürü, 2020 NBA Draftı'ndaki en yetenekli oyuncuları arıyor.



Sonuç olarak ekibin, ESPN'den Jonathan Givony'ye göre, Ball, Edwards ve Wiseman'ın da dahil olduğu "üst grup dışında herhangi bir olası oyuncuyu seçmeyi ciddi olarak düşünmediği" açıklandı.



Raporlara göre, LaMelo Ball'un bu Draft sınıfının en yetenekli oyun kurucularından biri olması beklenirken, James Wiseman da Hornets'ın birincil hedefi olabilir.



Öte yandan, Anthony Edwards bu yılki Draft'ın en iyi yıldız adayı ve muhtemel 1'inci sıra seçimi olarak kabul ediliyor.



