Charleston Açık'ta zafer Belinda Bencic'in

ABD'de düzenlenen Charleston Açık Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Belinda Bencic şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Charleston Açık'ta zafer Belinda Bencic'in
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11 Nisan 2022 00:56
ABD'de düzenlenen Charleston Açık'ı İsviçreli tenisçi Belinda Bencic kazandı.

Güney Karolina eyaletindeki Charleston kentinde düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvasının tek kadınlar finalinde, 4 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur ile 10 numaralı seribaşı Bencic karşılaştı.

2 saat 35 dakika süren mücadeleyi 6-1, 5-7 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanan Bencic, turnuvada kupaya uzandı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tek kadınlarda altın madalyaya uzanan Bencic, tekler kategorisinde ise kariyerinin ilk toprak kort zaferine ulaştı.

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